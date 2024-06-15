Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten Kurban Bayramı Mesajı

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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Genç, mesajında, bu bayramın, diğer bayramlardan daha farklı olduğunu belirterek, "İsrail ordusunun Filistinlilere yönelik soykırıma dönüşen saldırıları yüreklerimizi dağlıyor. Bu konuda ülke olarak asla sessiz kalmayacağımızı da ifade etmek istiyorum. Bizim dinimizde ve medeniyetimizde insanlara zulmün hiçbir haklı yanı yoktur. Müslümanlar olarak kenetlendiğimiz ve sıkıntılardan arındığımız bir bayram olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yolculuk yapacak olanlara da uyarıda bulunan Genç, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı tatili dolayısıyla milyonlarca vatandaşımız yolculuk halinde olacak. Bütün vatandaşlarımızdan trafik kurallarına riayet etmelerini, özellikle emniyet kemerlerini takmayı ihmal etmemelerini istiyorum. Kendinizi yorgun hissettiğinizde ve uykuluyken araç kullanmayın, dinlenin. Şimdiden her birinize hayırlı yolculuklar diliyorum. Sevdiklerimize kavuştuğumuz güzel bir bayram olsun."

Genç, bayramın ikinci günü saat 10.00'da Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasındaki bayramlaşma törenine herkesi davet etti.