Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten Kurban Bayramı Mesajı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Genç, mesajında İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınayarak, ülkenin sessiz kalmayacağını belirtti. Ayrıca, yolculuk yapacak olanlara trafik kurallarına uymaları ve güvenliklerini önemsemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

15.06.2024 10:57
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Genç, mesajında, bu bayramın, diğer bayramlardan daha farklı olduğunu belirterek, "İsrail ordusunun Filistinlilere yönelik soykırıma dönüşen saldırıları yüreklerimizi dağlıyor. Bu konuda ülke olarak asla sessiz kalmayacağımızı da ifade etmek istiyorum. Bizim dinimizde ve medeniyetimizde insanlara zulmün hiçbir haklı yanı yoktur. Müslümanlar olarak kenetlendiğimiz ve sıkıntılardan arındığımız bir bayram olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yolculuk yapacak olanlara da uyarıda bulunan Genç, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı tatili dolayısıyla milyonlarca vatandaşımız yolculuk halinde olacak. Bütün vatandaşlarımızdan trafik kurallarına riayet etmelerini, özellikle emniyet kemerlerini takmayı ihmal etmemelerini istiyorum. Kendinizi yorgun hissettiğinizde ve uykuluyken araç kullanmayın, dinlenin. Şimdiden her birinize hayırlı yolculuklar diliyorum. Sevdiklerimize kavuştuğumuz güzel bir bayram olsun."

Genç, bayramın ikinci günü saat 10.00'da Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasındaki bayramlaşma törenine herkesi davet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika
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