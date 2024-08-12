Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Gülcemal Projesi'ni tamamlayacaklarını söyledi - Son Dakika
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Gülcemal Projesi'ni tamamlayacaklarını söyledi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 9 yıldır bitirilmeyen Gülcemal Projesi'nin tamamlanacağını açıkladı. Proje tamamlandığında şehre yeni bir yaşam alanı ve turizm cazibe merkezi kazandırılacak.

12.08.2024 16:56
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9 yıldır bitirilmeyen Gülcemal için bu kez söz verildi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç:

"Gülcemal'i bu dönem bitireceğiz"

"500 dönümlük bir alanın tahkimatının startını veriyoruz"

TRABZON - Dönemin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun Vizyon 2019 Projeleri arasında yer alan Sahil Dolgu Projesi'nin (Gülcemal) yapım çalışması 9 yıldır sürüyor. Trabzon'a soluk aldıracak yeni bir yaşam alanı olması için Karadeniz Sahil Yolu'nun Beşirli mevkiinde 2015 yılında dolgu çalışmalarının başladığı projede 250 dönümlük alanın tahkimatı yapıldı. Kalan 500 dönümlük alanda tahkimat çalışmaları sürerken, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç düzenlediği basın toplantısında 500 dönümlük bir alanın tahkimatının startını verdiklerini söyledi.

Bugün Beşirli'deki dolgu sahasında basın açıklaması düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Gülcemal Projesi ile yeni bir süreç başlattıklarını belirtti. Genç "500 dönümlük bir alanın tahkimatının startını veriyoruz. Eş zamanlı olarak konsept proje çalışmalarımızı da başlatıyoruz. Bu dönem projeyi tamamlayıp Trabzon'un gündeminden çıkarmayı ve denizle bütünleşen bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Trabzon'un bir deniz şehri olduğunu hatırlatan Genç "Hemşehrilerimizin bir yakınması olmuştu. Sahil yoluyla beraber denizle bağımız birazcık kesintiye uğradı şeklinde. Bu nedenle biz deniz şehrinde hemşehrilerimizin denizden daha çok istifade edebilmesi anlamında Gülcemal Projesinin başlangıcını yapmıştık. Önceki dönemde 250 dönümlük kısmın tahkimat işlemleri tamamlandı. Raylı sistemden sonra olmazsa olmaz bu dönem projelerimizden. Bizim için aslolan 800 dönümlük bir alanı süratle tamamlamak. Bu proje tamamlandığında çocuklarımıza, gençlerimize, büyüklerimize ve şehrimize gelen ziyaretçilerimize hitap edecek. Konsept proje çalışmaları da eş zamanlı olarak başlıyor. Bu dönem artık Trabzon'un gündeminden çıkaralım ve denizle bütünleşen bir yaşam alanı oluşturalım istedik. Bu düşüncenin sonucu olarak da bugün 'Bismillah' deyip kalan 500 dönümlük bir alanın tahkimatının startını veriyoruz" diye konuştu.

"Turizme katkı sunacak"

Proje tamamlandığında şehrin yeni bir cazibe merkezine kavuşacağını vurgulayan Başkan Genç, "Mutlak surette çocuklarımıza, gençlerimize ve büyüklerimize hitap eden konsept lunaparklar olacak. İkincisi şehre gelen ziyaretçilerimiz özellikle körfez ülkelerinden, Suudi Arabistan'dan, diğer ülkelerden çocukları ile gelen turistler var. Çok şükür şehrimize güzel bir akvaryum kazandırdık. Bu tür alanların fazla olmasını istiyorlar. Dolayısıyla turizme de hitap etmesi bakımından çok kıymetli. Onlar için de aynı şekilde lunapark tarzında, diğer üniteleriyle beraber eğlence alanlarını hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.

Koku sorununa kalıcı çözüm bulacaklarını da belirten Başkan Genç, "Şu anda atık sularımızın teknik drenaj sistemi bu projeye entegre bir şekilde sürdürülecek. Trabzon'umuzda inşallah bu koku işini tamamen yok edeceğiz. Biyolojik arıtmanın startını vereceğiz. Şu anda proje çalışmalarını başlatıyoruz. Bunu da ilk kez buradan ifade edeyim. Trabzon'umuz artık bu drenaj sistemiyle beraber denize ulaşan atık sulardan kurtulacak. Biyolojik arıtma konusunda yer çalışmasında yine Karayolları Müdürlüğü'müzle beraber bir proje dahilinde çalışıyoruz. İnşallah bu işi de bu dönem kalıcı olarak çözmek istiyoruz. Bunun şehrimiz adına da şehrimizin geleceği adına da belki yapacağımız en hayırlı iş olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Gülcemal Projesi'ni tamamlayacaklarını söyledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Gülcemal Projesi'ni tamamlayacaklarını söyledi - Son Dakika
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