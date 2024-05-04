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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı öğrencilerle bir araya geldi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı öğrencilerle bir araya geldi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Sürmene ilçesinde darbedilen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi. Genç, yaşanan talihsiz olayın tekrarlanmaması ve sorunların çözümü için alınması gereken tedbirler konusunda harekete geçtiklerini bildirdi.

04.05.2024 17:37
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 2 Mayıs'ta Sürmene ilçesinde darbedilen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Genç, Sürmene'de yaşanan üzücü olayın ardından öğrencileri makamında ağırladı.

Şehrin bu tür münferit olayları kabul etmeyeceğini belirten Genç, yaşanan talihsiz olayın tekrarlanmaması ve sorunların çözümü için alınması gereken tedbirler konusunda harekete geçtiklerini bildirdi.

Genç, Valilik, KTÜ ve diğer kurumların yetkilileriyle yaşanan talihsiz olayla ilgili yapılması gerekenleri görüştüklerini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Öğrencilerimize karşı yapılan bu saldırıyı kabul etmemiz mümkün değildir. Öğrencilerimizin güvenli ve huzurlu bir şekilde eğitim öğretim hayatlarını sürdürebilmeleri için gereken her türlü desteği vereceğiz. Öğrencilerimizin ulaşımda zaman zaman yaşadıkları sorunları, ücretsiz ulaşım imkanı sağlayarak çözeceğiz. Her öğrencinin kendisini güvende hissetmesini sağlamak, bizim için temel bir sorumluluktur. Yaşanan talihsiz olayın izlerini silerek öğrencilerimizin normal hayatlarına dönmeleri konusunda önemli bir çaba göstereceğiz. Eğitimlerine devam etmelerinin en önemli konu olduğu bilinciyle hareket ediyoruz."

Sürmene ilçesinde 2 Mayıs'ta Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin bulunduğu T.D. yönetimindeki servis hareket halindeyken Ö.D'nin kullandığı aracın önünde durması üzerine iki şoför arasında tartışma çıkmıştı.

T.D. ile Ö.D, minibüs durağındaki kulübede konuştukları sırada K.D, S.Y. ve H.S. ile servisteki öğrencilerden F.Ö, E.D. ve M.Ö. arasında arbede yaşanmıştı. Gözaltına alınan K.D. ve Ö.D. tutuklanmış, S.Y. ve H.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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