Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 18 ilçede ihtiyaç sahibi ailelere ramazanda destek oluyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Soysal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, belediyede kaydı olan 5 bin 675 aileye her ay düzenli gıda yardımı yapıyor.
Ramazan ayı için 18 ilçede belirledikleri 11 bin ihtiyaç sahibi aileye yardım kartı dağıtan ekipler, yardımları vatandaşların ikamet adreslerine getirerek teslim ediliyor.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, sosyal belediyeciliğe her zaman özel önem verdiklerini belirtti.
Sosyal belediyeciliğe verdikleri önem dolayısıyla yaşlılar, gençler, çocuklar ve özel gereksinimli bireylerle ilgili önemli projeleri hayata geçirdiklerine işaret eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:
"Yine Büyükşehir Belediyesi olarak ekiplerimiz dar gelirli, engelli ve hiçbir geliri olmayan vatandaşlarımıza her ay düzenli gıda kartı dağıtımı yapmaktadır. Bunun yanında mübarek ramazan ayında 18 ilçemizde titiz bir çalışma sonucu belirlenen 11 bin aileye gıda kartı dağıtılmaktadır. Bunu yaparken de ekiplerimiz vatandaşlarımızı bizzat evlerinde ziyaret ederek, kartlarını teslim etmektedir. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in başta Trabzonlu hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam alemine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini en kalbi duygularımla temenni ediyorum."
Son Dakika › Güncel › Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere ramazanda destek sağlıyor - Son Dakika
Kastamonu'nun Araç ilçesinde yapılan yol kontrolünde çakar lamba bulunan bir otomobil sürücüsüne 12 bin 878 lira trafik cezası kesildi.
Türk sanatçı Ayşe Emel Gümüş ile Çinli Şia Pıngçıng'ın eserlerinin yer aldığı 'İstanbul'dan Pekin'e: Türkiye-Çin Kültür ve Sanat Değişimi' sergisi, Çin'in başkenti Pekin'de açıldı. Sergide, Türk ve Çin kültürel motiflerinin buluştuğu eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışında konuşan Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Türk ve Çin halkları arasındaki yakın kültürel etkileşimi vurgulayarak, kültürler arasındaki etkileşimin ülkeler arası ilişkilerin gelişimi açısından önemli olduğunu belirtti. Sergi, Pekin Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde 10-12 Mart tarihleri arasında ziyaret edilebilir.
Sinop'ta İHH Arama Kurtarma ekibi, sosyal sorumluluk etkinlikleri kapsamında şehrin farklı noktalarında sahil temizliği gerçekleştirdi. Yaklaşık iki kilometrelik alanda toplanan çöpler, Sinop Belediyesi ekiplerince kent çöplüğüne götürüldü. Ekip lideri Kadir Arslan, herkesin çevreye duyarlı olması gerektiğini vurgulayarak, çevre kirliliğine karşı mücadeleye devam edeceklerini belirtti.
Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşmalarını temin etmek amacıyla denetimleri yoğunlaştırdı. Özellikle unlu mamuller, et ürünleri ve süt ürünleri gibi tüketimi artan gıda ürünlerinin üretimini ve satışını yapan işletmelerde denetimler gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, karşılaştıkları sorunları il-ilçe müdürlüklerine veya Alo 174 Gıda Hattı'na bildirebilirler.
Sizin düşünceleriniz neler ?