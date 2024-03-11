Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere ramazanda destek sağlıyor

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 18 ilçede ihtiyaç sahibi ailelere ramazanda destek oluyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Soysal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, belediyede kaydı olan 5 bin 675 aileye her ay düzenli gıda yardımı yapıyor.

Ramazan ayı için 18 ilçede belirledikleri 11 bin ihtiyaç sahibi aileye yardım kartı dağıtan ekipler, yardımları vatandaşların ikamet adreslerine getirerek teslim ediliyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, sosyal belediyeciliğe her zaman özel önem verdiklerini belirtti.

Sosyal belediyeciliğe verdikleri önem dolayısıyla yaşlılar, gençler, çocuklar ve özel gereksinimli bireylerle ilgili önemli projeleri hayata geçirdiklerine işaret eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Yine Büyükşehir Belediyesi olarak ekiplerimiz dar gelirli, engelli ve hiçbir geliri olmayan vatandaşlarımıza her ay düzenli gıda kartı dağıtımı yapmaktadır. Bunun yanında mübarek ramazan ayında 18 ilçemizde titiz bir çalışma sonucu belirlenen 11 bin aileye gıda kartı dağıtılmaktadır. Bunu yaparken de ekiplerimiz vatandaşlarımızı bizzat evlerinde ziyaret ederek, kartlarını teslim etmektedir. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in başta Trabzonlu hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam alemine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini en kalbi duygularımla temenni ediyorum."