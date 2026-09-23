Trabzon Çaykara'da kardeşlerin evinde çıkan yangın söndürüldü, ev kullanılamaz oldu

Trabzon Çaykara'da kardeşlerin evinde çıkan yangın söndürüldü, ev kullanılamaz olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çaykara'nın Köknar Mahallesi'nde Ahmet ve Mehmet Tanrıkulu kardeşlerin yaşadığı iki katlı evde nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Köknar Mahallesi'nde Ahmet ve Mehmet Tanrıkulu kardeşlerin yaşadığı iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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