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Trabzon'da çobanlar meralarda mesai yapıyor - Son Dakika
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Trabzon'da çobanlar meralarda mesai yapıyor

Trabzon'un dik yamaçlarında, koyun sürüleriyle şenlenen meralarda çobanların mesaisi devam ediyor. Tonya ilçesinde soğuk havaya rağmen çobanlar, sürülerini meralara götürüp besliyor. Gün batımında sürüler geri getirilerek koyunlar besleniyor ve süt elde edilerek ekonomiye katkı sağlanıyor.

Trabzon\'da çobanlar meralarda mesai yapıyor
24.12.2023 - 16:46,
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Trabzon'un dik yamaçlarında, koyun sürüleriyle şenlenen meralarda çobanların mesaisi devam ediyor.

Kent merkezine 57 kilometre mesafede yer alan Tonya ilçesinde, aralık ayının sonuna yaklaşılmasına ve soğuk havaya rağmen çobanların meralarda mesaisi sürüyor.

Çobanlar, sabahın ilk ışıklarıyla ağıllarından çıkardıkları sürüleriyle Trabzon'un dik yamaçlarındaki meralara yolculuğa başlıyor.

Gün batımına kadar meralarda beslenen sürüler, havanın kararmasıyla geri getiriliyor. Ağıllarına dönen koyunlar, kuzularını besleniyor.

Meralarda gün boyu otlatılan hayvanlardan süt elde edilerek ekonomiye katkı sağlanıyor.

Kaynak: AA
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