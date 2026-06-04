Miniklerden büyük bienal şenliği - Son Dakika
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Miniklerden büyük bienal şenliği

Miniklerden büyük bienal şenliği
04.06.2026 13:49
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Trabzon'da 450 anaokulu öğrencisi, 'Ellerim Küçük Hayallerim Büyük Çocuk Bienali Şenliği' kapsamında kortej yürüyüşü, şiir, şarkı ve halk oyunları gösterileri sundu. Vali ve yetkililer, okul öncesi eğitimin önemini vurguladı.

Trabzon'da, anaokulu öğrencilerine yönelik "Ellerim Küçük Hayallerim Büyük Çocuk Bienali Şenliği" gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen etkinliğe katılan yaklaşık 450 anaokulu öğrencisi, Kahramanmaraş Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'na kadar kortej yürüyüşü yaptı.

Öğrenciler burada şiirlerini okudu, şarkılar söyleyip halk oyunları gösterilerini sundu.

Vali Tahir Şahin, yaptığı açıklamada, aileyi ve toplumu güçlendiren bir etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Trabzon'un güçlü bir aile yapısı olduğunu belirten Vali Şahin, "Trabzon'un güçlü aile yapısıyla, güçlü toplum ve güçlü ülke olma yolunda kararlılıkla devam ediyoruz. Bu noktada çocuklarımızın hayatının, kişiliklerinin geliştiği bu yaş çağlarında ailelerimizle okulların bir arada hareket etmeleri bizler ve geleceğimiz için çok kıymetli. Trabzon'da bu hassasiyet çok üst düzeyde. Tüm anneleri, tüm aileleri eğitime vermiş oldukları değer ve katkıdan dolayı kutluyorum." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay ise etkinlikte emeği geçen öğretmenleri ve velileri kutladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun da okul öncesi farkındalığın çok kıymetli olduğunu, her çocuğun mutlaka bu eğitimi almış olması gerektiğini vurguladı.

Etkinliğin okul öncesi farkındalığı artırmak adına önemli olduğunun altını çizen Uygun, "Okul öncesi eğitim alan çocukların akranlarına göre çok daha ileri bir yerden hayata, öğrenmeye ve beceri temelli odaklanmaya başladıklarına hep birlikte şahit oluyoruz. Bu çalışmalarımız hem okul öncesi farkındalığı artırmaya yönelik bir çalışmadır hem de sizlerle birlikte çocuklarımızın yıl boyunca yaptığı çalışmaların sevincini, mutluluğunu paylaşma anıdır." diye konuştu.

Şenlik, öğrencilerin yaptığı çalışmalar ve projelerin sergilendiği stantların açılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Trabzon, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Miniklerden büyük bienal şenliği - Son Dakika

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