Trabzon\'da Din Görevlilerine Afet Eğitimi

Trabzon'da din görevlilerine, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü personeli tarafından temel arama kurtarma eğitimi verildi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Valilik, AFAD ve Türkiye Diyanet Vakfı Trabzon Şubesi işbirliğinde gerçekleştirilen çalışmada, gönüllü 70 din görevlisi, temel afet bilinci, arama-kurtarma teknikleri, ilk yardım, kriz anında koordinasyon ve insani yardım faaliyetleri konularında teorik ve uygulamalı eğitimlerden geçti.

AFAD uzmanlarınca katılımcılara afet öncesi hazırlık, afet anında doğru davranış biçimleri, afet sonrası psiko-sosyal destek hizmetleri hakkında da seminer verildi.

Öte yandan İl Müftüsü İsmail Çiçek, AFAD İl Müdürü Mustafa Hüseyin Paşaoğlu ve beraberindekiler, Vali Tahir Şahin'i makamında ziyaret ederek, yürütülen eğitim çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı.