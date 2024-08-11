Trabzon\'da Eltiler Zorluklarla Mücadele Ediyor

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Trabzon'da eltiler Sayime ve Silva Yazıcı, karşılaştıkları zorluklarla birlikte mücadele ediyor.

Ortahisar ilçesine bağlı Akoluk Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki Sayime Yazıcı, bahçesinde yetiştirdiği patates, fasulye, fındık ve mısır gibi ürünleri talep eden eşe dosta satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Eşinin yaşlılık maaşı dışında düzenli geliri olmayan 6 çocuk annesi Yazıcı, kocasını kanserden kaybeden, 2'si engelli 5 çocuk annesi eltisi Silva Yazıcı'nın da elini bırakmıyor.

Hayırseverlerin katkısıyla yaptırılan ancak sıva ve döşemesinin yanı sıra birçok eksiği daha bulunan evde çocukları ve torunlarıyla yaşayan eltiler, karşılaştıkları zorlukları birbirlerine destek olarak aşmaya çalışıyor.

"Hayatımız çok zorlu geçti"

Sayime Yazıcı, AA muhabirine, gençliklerinden itibaren hayatlarının çok çetin geçtiğini söyledi.

Yaşadıkları zorlukları anlatan Yazıcı, "Evimiz elektriksiz kaldı, aç ve susuz çok günler geçirdik. Hayatımız çok zorlu geçti. Eskiden hayvancılıkla uğraşıyorduk, şimdi ise bağ bahçeyle uğraşıyoruz." dedi.

Çocuklarından 4'ü başka yerde yaşayan, biri engelli iki oğlu yanında olan Yazıcı, "İki elti, çocuklar, torunlar bir arada yaşamımızı sürdürüyoruz. Her zorluğa iki elti beraber katlanıyoruz. Beraber aç da susuz da durduk, karnımızın doyduğu, doymadığı zamanlar da oldu. Hayatımız böyle geçti." diye konuştu.

Evini yardımseverlerin desteğiyle yaptırdıklarını belirten Yazıcı, "En büyük hayalim evimin içini yapsalar, bir de bana yol verseler yeter." ifadelerini kullandı.

Yazıcı, evlerine ulaşımı patika yoldan güçlükle sağladıklarını belirterek, "Yol olmamasından çok zorluk çektik. Eşimin yaşlılık aylığı var, öyle geçinip gidiyoruz. Eltim de benimle. Onunla kardeş gibiyiz, o benim kardeşim. Öyle hayatımız geçiyor." dedi.

"En büyük arzum çocuklarımın işe girmesi"

58 yaşındaki Silva Yazıcı da eşinin iki yıl önce kanser nedeniyle vefat ettiğini, gelirleri olmadığı için eltisiyle yaşamaya başladıklarını söyledi.

Çocukları ve 4 torununun da yanında olduğunu anlatan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Hep birlikte güçlüklerle mücadele etmeye, yaşamaya çalışıyoruz. Çocuklarım günübirlik işlerde çalışıyor. Eltimle beraber her şeyin üstesinden geliyoruz. En büyük arzum çocuklarımın işe girmesi."