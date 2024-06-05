Trabzon'da Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin eserleri sergilendi - Son Dakika
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Trabzon'da Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin eserleri sergilendi

Trabzon\'da Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin eserleri sergilendi

Trabzon'da Ortahisar Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı el işi örmeler, hat sanatları ve resimler, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında sergilendi. Sergide ayrıca mehteran ve halk oyunları gösterileri de gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, öğrenmenin yaşı ve sınırının olmadığını vurgulayarak, vatandaşları kursiyer olmaya davet etti.

05.06.2024 12:56
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Trabzon'da Ortahisar Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı eserler Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında sergilendi.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkında açılan sergide, kursiyerlerin bir yıllık çalışmalarında ortaya çıkan el işi örmeler, hat sanatları ve resimler yer aldı.

Mehteran ve halk oyunları gösterilerinin gerçekleştirildiği törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, öğrenmenin yaşı ve sınırının olmadığını söyledi.

Uygun, kursiyerlerin eserlerinin beğenileceğini ümit ettiğini belirterek, "Hayat boyu öğrenme aslında bizim dinimizin beşikten mezara kadar öğrenme konusundaki tavsiyesinin Türkiye Cumhuriyeti devletinin Milli Eğitim Bakanlığına yüklemiş olduğu bir vazife, bir görev doğrultusunda hayat bulmuş halidir. Dolayısıyla öğrenmenin hiçbir şart ve zeminde terk edilmemesi gerektiğini bizlere gösteren önemli bir çalışmadır." dedi.

Vatandaşları kursiyer olmaya davet eden Uygun, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı olan kurumlarımızın ne kadar emeği varsa, ne kadar göz nuru varsa, ne kadar üretimi varsa, fikre dair, bilgiye dair, ürüne dair, esere dair tüm vatandaşlarımızla tüm halkımızla paylaşalım, paylaşarak büyütelim ve daha çok insanımızı bu kurslara katılma konusunda cesaretlendirelim, heyecanlandıralım, heyecanımızı birlikte büyütüp paylaşalım istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerimizle sergimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

Ortahisar, Trabzon, Güncel, Son Dakika

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