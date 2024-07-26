Trabzon'da Halk Ekmek Büfesi Açıldı

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Trabzon'da Ortahisar Belediyesi tarafından Halk Ekmek büfesinin açılışı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Pazarkapı Mahallesi'nde konumlandırılan kabinde 200 gram ekmeğin 8 liradan satışa sunulduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, seçim çalışmalarında söz verdiği vaatleri yerine getirmeye çalıştığını ifade etti.

Kaya, gerçekleştirilen projelerin halkın menfaatine ve hizmette rekabeti de teşvik ettiğini vurgulayarak, Atatürk Alanı'nda da çayı 1,5 liradan satmak istediklerini ve yer baktıklarını aktardı.

Halk Ekmek büfesinin pazar günleri hariç her gün 07.00-10.00 ile 15.00-17.00 saatleri arasında hizmet vereceği kaydedildi.