Trabzon'da Kahverengi Kokarcaya Karşı İlaçlama ve Bilgilendirme Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trabzon'da Kahverengi Kokarcaya Karşı İlaçlama ve Bilgilendirme Programı

Trabzon'un Yomra ilçesinde kahverengi kokarcayla mücadele amacıyla fındık bahçeleri ilaçlandı, üreticiler bilgilendirildi. Yomra Tarım ve Orman Müdürü Murat Kurt, ilçenin Gürsel Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde gerçekleşen programda, yaz mevsimi sonunda kahverengi kokarcanın kışlamak için evlere doğru hareket ederek çatı ve depo gibi alanları tercih ettiğini söyledi. Kahverengi kokarcanın 2017'den beri Türkiye'de görüldüğünü belirten Kurt, 'Bu popülasyonu azaltmak için önce kültürel mücadele, sonrasında da biyolojik mücadele verdik. Şimdi kimyasal olarak mücadele için eğitimlerimiz devam etmektedir. İlk başta kültürel mücadele olarak yakala-yok et metodu uyguladık. Sonrasında 850 bölgede Samuray arısı salını ile biyolojik mücadelede bulunduk ancak popülasyonun artmasından kaynaklı artık aktif olarak kimyasal mücadele başlattık.' dedi. Kurt, evlerde ve bahçelerde ilaçlama yapıldığına işaret ederek, 'Sonbahardan ilkbahara kadar konakladığı yerlerde bu biyosidal ürünlerle mücadelemiz devam edecektir. Bir sonraki aşama arazimizdeki ürünlerin zarar görmemesi ve popülasyonun azaltılması için kimyasal mücadele uygulamalarından oluşmaktadır. Mayıs ayında bu ilaçlamayı uyguladıktan sonra belirli zaman periyotlarında tekrar uygulanacaktır. Kimyasal mücadeleyi artık yoğun olarak başlattık, önümüzdeki yıl yaptığımız uygulamalar etkilerini gösterecektir.' diye konuştu.

28.08.2024 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Yomra ilçesinde kahverengi kokarcayla mücadele amacıyla fındık bahçeleri ilaçlandı, üreticiler bilgilendirildi.

Yomra Tarım ve Orman Müdürü Murat Kurt, ilçenin Gürsel Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde gerçekleşen programda, yaz mevsimi sonunda kahverengi kokarcanın kışlamak için evlere doğru hareket ederek çatı ve depo gibi alanları tercih ettiğini söyledi.

Kahverengi kokarcanın 2017'den beri Türkiye'de görüldüğünü belirten Kurt, "Bu popülasyonu azaltmak için önce kültürel mücadele, sonrasında da biyolojik mücadele verdik. Şimdi kimyasal olarak mücadele için eğitimlerimiz devam etmektedir. İlk başta kültürel mücadele olarak yakala-yok et metodu uyguladık. Sonrasında 850 bölgede Samuray arısı salını ile biyolojik mücadelede bulunduk ancak popülasyonun artmasından kaynaklı artık aktif olarak kimyasal mücadele başlattık." dedi.

Kurt, evlerde ve bahçelerde ilaçlama yapıldığına işaret ederek, "Sonbahardan ilkbahara kadar konakladığı yerlerde bu biyosidal ürünlerle mücadelemiz devam edecektir. Bir sonraki aşama arazimizdeki ürünlerin zarar görmemesi ve popülasyonun azaltılması için kimyasal mücadele uygulamalarından oluşmaktadır. Mayıs ayında bu ilaçlamayı uyguladıktan sonra belirli zaman periyotlarında tekrar uygulanacaktır. Kimyasal mücadeleyi artık yoğun olarak başlattık, önümüzdeki yıl yaptığımız uygulamalar etkilerini gösterecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Murat Kurt, Türkiye, trabzon, Ekonomi, Yomra, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da Kahverengi Kokarcaya Karşı İlaçlama ve Bilgilendirme Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biraz kafanı çalıştır“ dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz kafanı çalıştır" dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü
16:29 Kayıp Narin Güran’la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir Kayıp Narin Güran'la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir
14:55 Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesinde imam helallik istemedi Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesinde imam helallik istemedi
14:35 İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı Gazze’ye gitmek için yola çıktılar İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı! Gazze'ye gitmek için yola çıktılar
14:17 Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti
07:49 Devrim Özkan, sevgilisi Lucas Torreia’yı maçında yalnız bırakmadı Devrim Özkan, sevgilisi Lucas Torreia'yı maçında yalnız bırakmadı
07:46 Dev geliri kaçırdık Young Boys’a elenen Galatasaray, 1 milyar liradan oldu Dev geliri kaçırdık! Young Boys'a elenen Galatasaray, 1 milyar liradan oldu
07:30 Yediği gol sonrası adeta delirdi İşte Muslera’nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar Yediği gol sonrası adeta delirdi! İşte Muslera'nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar
01:08 İtfaiye araçları peş peşe geldi Metris Cezaevi’nde hareketli saatler İtfaiye araçları peş peşe geldi! Metris Cezaevi'nde hareketli saatler
00:47 Netanyahu’yu ’’İran’’ korkusu sardı En yakınındaki ismin güvenliği artırılıyor Netanyahu'yu ''İran'' korkusu sardı! En yakınındaki ismin güvenliği artırılıyor
23:55 Young Boys’a elenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti Young Boys'a elenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
23:40 THY kabin amiri, motosiklet kazasında feci şekilde can verdi THY kabin amiri, motosiklet kazasında feci şekilde can verdi
22:56 Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi Hakem oralı bile olmadı Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi! Hakem oralı bile olmadı
22:39 Saatler önce ağlayarak yardım istemiş Sokakta gördüğü eşini pompalı tüfekle bacaklarından vurdu Saatler önce ağlayarak yardım istemiş! Sokakta gördüğü eşini pompalı tüfekle bacaklarından vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 18:13:36. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da Kahverengi Kokarcaya Karşı İlaçlama ve Bilgilendirme Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement