Trabzon'da Kahverengi Kokarcaya Karşı İlaçlama ve Bilgilendirme Programı

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Trabzon'un Yomra ilçesinde kahverengi kokarcayla mücadele amacıyla fındık bahçeleri ilaçlandı, üreticiler bilgilendirildi.

Yomra Tarım ve Orman Müdürü Murat Kurt, ilçenin Gürsel Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde gerçekleşen programda, yaz mevsimi sonunda kahverengi kokarcanın kışlamak için evlere doğru hareket ederek çatı ve depo gibi alanları tercih ettiğini söyledi.

Kahverengi kokarcanın 2017'den beri Türkiye'de görüldüğünü belirten Kurt, "Bu popülasyonu azaltmak için önce kültürel mücadele, sonrasında da biyolojik mücadele verdik. Şimdi kimyasal olarak mücadele için eğitimlerimiz devam etmektedir. İlk başta kültürel mücadele olarak yakala-yok et metodu uyguladık. Sonrasında 850 bölgede Samuray arısı salını ile biyolojik mücadelede bulunduk ancak popülasyonun artmasından kaynaklı artık aktif olarak kimyasal mücadele başlattık." dedi.

Kurt, evlerde ve bahçelerde ilaçlama yapıldığına işaret ederek, "Sonbahardan ilkbahara kadar konakladığı yerlerde bu biyosidal ürünlerle mücadelemiz devam edecektir. Bir sonraki aşama arazimizdeki ürünlerin zarar görmemesi ve popülasyonun azaltılması için kimyasal mücadele uygulamalarından oluşmaktadır. Mayıs ayında bu ilaçlamayı uyguladıktan sonra belirli zaman periyotlarında tekrar uygulanacaktır. Kimyasal mücadeleyi artık yoğun olarak başlattık, önümüzdeki yıl yaptığımız uygulamalar etkilerini gösterecektir." diye konuştu.