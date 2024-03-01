Trabzon'da kamyonetin çarpması sonucu kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trabzon'da kamyonetin çarpması sonucu kişi hayatını kaybetti

Trabzon\'da kamyonetin çarpması sonucu kişi hayatını kaybetti

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde kamyonetin çarpması sonucu istinat duvarından düşen kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

01.03.2024 10:57  Güncelleme: 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde kamyonetin çarpması sonucu istinat duvarından düşen kişi hayatını kaybetti.

İlçenin Vardarlı Mahallesi'nde A.K'nin kullandığı 61 AK 280 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Saraç'a (54) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 2 metrelik istinat duvarından düşen Saraç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA

Beşikdüzü, Trabzon, Trafik Kazaları, Hukuk, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da kamyonetin çarpması sonucu kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 12:32:07. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzon'da kamyonetin çarpması sonucu kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement