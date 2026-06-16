Trabzon'da Mavi Yemiş Üretimi Başladı - Son Dakika
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Trabzon'da Mavi Yemiş Üretimi Başladı

Trabzon\'da Mavi Yemiş Üretimi Başladı
16.06.2026 11:56
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Of ilçesinde 25 dekar alanda mavi yemiş fidanı dikildi, bölge ekonomisine katkı hedefleniyor.

Trabzon'un Of ilçesindeki 25 dekar alanda mavi yemiş üretimine başlandı.

İlçeye bağlı Gürpınar Mahallesi'nde Mehmet Hanefi Kırımlı tarafından 40 dekar arazi üzerinde kurulan bahçenin 25 dekarlık bölümüne mavi yemiş fidanı dikildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sedat Saral, üreticilere yönelik teknik destek sağladıklarını söyledi.

Mavi yemiş üretiminin bölge ekonomisine ve tarımsal çeşitliliğe önemli katkılar sunacağına inandıklarını vurgulayan Saral, Kırımlı'yı tarıma ve kırsal kalkınmaya yönelik örnek yatırımı nedeniyle tebrik etti.

Kırımlı da bölgenin iklim ve toprak yapısının mavi yemiş yetiştiriciliğine uygun olduğunu belirterek, yapılan araştırmaların ardından böyle bir yatırımı gerçekleştirmeye karar verdiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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