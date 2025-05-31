Trabzon\'da Milli Teknoloji Köşesi Açıldı

Trabzon'da, Atatürk Ortaokulu'nda oluşturulan "Milli Teknoloji Köşesi"nde TUSAŞ tarafından üretilen savunma sanayi araçlarına ait maketler yer aldı.

Teknoloji köşesinde, görsel sanatlar öğretmeni Burcu Öncel ve öğrencilerinin yaptığı, milli ve yerli projelere ait resimler sergilendi.

Okulu ziyaret eden Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, Milli Teknoloji Köşesi'nin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Okul Müdürü İsmail Özen ise teknoloji köşesinin hazırlanmasına destek veren AK Parti Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkan Yardımcısı Meryem Sürmen'e teşekkür ederek, öğrencilerin yerli ve milli teknolojiyle yapılan ürünlerin maketlerini yakından görme fırsatı yakaladığını kaydetti.