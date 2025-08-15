Trabzon\'da Mobilya Atölyesinde Yangın

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bağkur Sanayi Sitesi'ndeki mobilya atölyesinin zemin katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, atölyeyi sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yeri önündeki kereste dolu baraka iş makinesiyle yıkıldı, park halindeki 2 araçta maddi hasar oluştu.

Yangın başladığı sırada atölyedeki çalışanların iş yerinin penceresinden çıkışları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Öte yandan, vatandaşların da destek verdiği yangını söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 4 itfaiye personeline olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti.

İtfaiyecilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.