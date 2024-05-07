Trabzon'un Çaykara ilçesinde öğrencilere, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin faaliyetleri hakkında bilgi verildi.
Trabzon 112 Acil Çağrı Merkezi Tanıtım Sorumlusu Canan Aksoy, Zeki Bilge Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrencilere, acil çağrının önemini ve acil durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini anlattı.
Acil durum kılavuzu dağıtılan öğrencilere kitap ve balon da hediye edildi.
Öte yandan öğrenciler, aynı alanda bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ait Gezici Kütüphaneden de faydalandı.
Son Dakika › Güncel › Trabzon'da öğrencilere 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtıldı - Son Dakika
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