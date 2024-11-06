Trabzon'da organ bağışı için farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trabzon'da organ bağışı için farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi

Trabzon\'da organ bağışı için farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi

Trabzon'da Organ Bağışı Haftası dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

06.11.2024 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da Organ Bağışı Haftası dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ve sağlık çalışanları, Kahramanmaraş Caddesi'nde bir araya gelerek ellerindeki pankart ve dövizlerle 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na yürüdü.

Burada basın açıklaması yapan Usta, yürüyüşle bir farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Organ bağışının ülke genelindeki gibi Trabzon'da da az olduğuna işaret eden Usta, şunları kaydetti:

"Gelişmiş ülkelerin verilerine göre oldukça az. Bununla alakalı farkındalık oluşturarak vefatında insanların organlarını bağışlamasının önünü açmaya, onunla ilgili farkındalık oluşturmaya gayret ediyoruz. İnşallah bu çalışmalarla belli sayıları oluşturarak gelecekte insanlarımızın ihtiyacı olduğunda değerlendirebilecekleri organlarının olmasını arzu ediyoruz. İlimizde aynı zamanda organ nakil merkezi de kurmaya çalışıyoruz. İnşallah organ nakil merkezini de yakın zamanda oluşturduğumuz takdirde hem organ bağışlayan hem bağışlanan organı ilimizde gerekli hastalarımıza tedavisini uygulayarak verebilen, takabilen bir il durumuna gelmeyi arzu ediyoruz."

Gruptaki bazı sağlık çalışanları, açıklama sonrasında alandaki stantta bağışta bulunmak üzere evrak doldurdu.

Kaynak: AA

Organ Bağışı Haftası, trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da organ bağışı için farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:17 Tek cümlelik savunma yaptı İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza Tek cümlelik savunma yaptı! İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza
15:57 Katar’da anayasa değişikliği için yapılan referandumla seçimler tamamen kaldırıldı Katar'da anayasa değişikliği için yapılan referandumla seçimler tamamen kaldırıldı
14:48 Trump kazandı, Berat Albayrak gündem oldu Trump kazandı, Berat Albayrak gündem oldu
13:26 Trump’ın zaferinin ardından Rusya’dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı
12:18 Emlak krallığından ikinci kez ABD başkanlığına: Donald Trump Emlak krallığından ikinci kez ABD başkanlığına: Donald Trump
23:11 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
23:04 Samsunspor mahkemeye gidiyor Samsunspor mahkemeye gidiyor
22:32 AK Partili Hüseyin Yayman’dan ’Remzi Kartal’ açıklaması: Akademisyen olarak oradaydım AK Partili Hüseyin Yayman'dan 'Remzi Kartal' açıklaması: Akademisyen olarak oradaydım
22:30 Ümit Özdağ: Ahmet Özer’in seçilmemesi için çalıştım Ümit Özdağ: Ahmet Özer'in seçilmemesi için çalıştım
22:26 Jose Mourinho PFDK’ya sevk edildi Jose Mourinho PFDK'ya sevk edildi
22:19 Deniz Akkaya, eski eşinin iddialarına yanıt verdi Deniz Akkaya, eski eşinin iddialarına yanıt verdi
22:17 Cimbom’a dev sponsor Kasaya girecek para dudak uçuklatıyor Cimbom'a dev sponsor! Kasaya girecek para dudak uçuklatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 17:12:12. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da organ bağışı için farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.