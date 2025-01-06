Trabzon\'da Oto Tamircisi Silahlı Saldırıya Uğradı

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TRABZON'da husumetli olduğu E.D. (40) tarafından iş yerinde tabancayla vurulan oto tamircisi Adem Güler (39) yaralandı. Kaçan E.D., yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Sanayi Mahallesi İpekyolu Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. E.D., (40) aralarında husumet olduğu öne sürülen oto tamircisi Adem Güler'in iş yerine geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü, E.D., belinden çıkardığı tabancayla ateş ederek Adem Güler'i kasık ve ayağından yaraladı. E.D. kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Güler, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Güler'in tedavisi sürerken, olay yerinden kaçan şüpheli E.D., de kısa süre sonra Çukurçayır Mahallesi'nde suç aleti silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER KAMERA: Selçuk BAŞAR/TRABZON,