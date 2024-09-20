Trabzon'da Sağanak İhbarı ve Müdahale Devam Ediyor

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Trabzon'da sağanaktan etkilenen ilçelerden 122 ihbar alındığını, sorun yaşanan bölgelerde müdahale çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre, "sarı" kodlu yağış uyarısı yapılan Trabzon, Rize, Artvin, Van ve Bitlis'in son durumuna ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

Uyarı verilen illerin valilik ve İl AFAD müdürlüklerine mesaj formuyla bilgilendirme yapıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Trabzon'da Yomra, Arsin, Çarşıbaşı, Sürmene ve Araklı ilçelerinden toplamda 122 ihbar alınmış olup müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Trabzon, Rize ve Artvin illerimiz için verilen sarı kodlu yağış uyarısı bugün saat 19.00 itibarıyla sonlanmıştır. Rize, Artvin, Van ve Bitlis illerimiz için an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum veya ihbar bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatırız."