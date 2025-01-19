Trabzon'da Sağanak Yağış Sonrası Heyelan Meydana Geldi - Son Dakika
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Trabzon'da Sağanak Yağış Sonrası Heyelan Meydana Geldi

Trabzon Arsin ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonucu meydana gelen heyelan, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Heyelan nedeniyle bir yol ulaşıma kapandı, can kaybı ve yaralı olmadı.

19.01.2025 23:22
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Trabzon'da heyelan anı kamerada

TRABZON - Trabzon'da etkili olan sağanak yağış sırasında heyelan meydana geldi. Heyelanın meydana geldiği yerde yol kapanırken olay cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre Arsin ilçesine bağlı Çardaklı mahallesinde kuvvetli sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak kütleleri dere kenarına kadar sürüklenerek mahalle yolunu ulaşıma kapattı. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı.

Can kaybı ve yaralının olmadığı heyelanın ardından geçici bir süre trafiğe kapalı olan yolda ulaşımın alternatif yollardan sağlandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da Sağanak Yağış Sonrası Heyelan Meydana Geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da Sağanak Yağış Sonrası Heyelan Meydana Geldi - Son Dakika
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