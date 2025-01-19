Trabzon'da Sağanak Yağış Sonrası Heyelan Meydana Geldi

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Trabzon'da heyelan anı kamerada

TRABZON - Trabzon'da etkili olan sağanak yağış sırasında heyelan meydana geldi. Heyelanın meydana geldiği yerde yol kapanırken olay cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre Arsin ilçesine bağlı Çardaklı mahallesinde kuvvetli sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak kütleleri dere kenarına kadar sürüklenerek mahalle yolunu ulaşıma kapattı. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı.

Can kaybı ve yaralının olmadığı heyelanın ardından geçici bir süre trafiğe kapalı olan yolda ulaşımın alternatif yollardan sağlandığı öğrenildi.