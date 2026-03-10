Trabzon'da Su ve Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzon'da Su ve Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

10.03.2026 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da içme suyu ve altyapı projeleri hızla sürüyor, güçlü altyapı için yatırımlar artıyor.

Trabzon'un ilçelerde içme suyu ve altyapı çalışmaları sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, TİSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerince içme suyu ve altyapı çalışmalarına devam edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Ekiplerimiz kendi imkanlarımızla Araklı'da 15 bin, Sürmene'de 9 bin 248 ve Köprübaşı'nda 2 bin 900 metre olmak üzere toplam 27 bin 148 metre içme suyu hattını vatandaşlarımızın hizmetine kazandırdı. Amacımız, ilçelerimizin tamamında güçlü ve sürdürülebilir bir içme suyu altyapısı oluşturmaktır." ifadelerini kullandı.

Genç, yapımı tamamlanarak 700 milyon lira bütçeyle hayata geçirilen Arsin içme suyu arıtma tesisinden, Araklı'nın 7 mahallesindeki yaklaşık 3 bin kişinin de yararlandığını kaydetti.

Sürmene Merkez Mahallesi Yağmur Suyu ile Karacakaya Mahallesi İçme Suyu Şebekesi inşaatında sona gelindiğini aktaran Genç, Köprübaşı ilçesinde ise 27 milyon lira bedelli atık su arıtma tesisinin tamamlanmasıyla çevreye duyarlı bir atık su yönetimi sağlanacağını vurguladı.

Altyapı yatırımlarının şehirlerin geleceği için önem taşıdığına dikkati çeken Genç, şu değerlendirmede bulundu:

"Trabzon'un her ilçesinde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak yatırımları hayata geçiriyoruz. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısını güçlendirerek hem bugünün ihtiyaçlarını karşılıyor hem de geleceğin Trabzon'unu inşa ediyoruz. Araklı, Sürmene ve Köprübaşı ilçelerimizde devam eden ve planladığımız projelerle bölgenin altyapısını daha güçlü hale getirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Trabzon, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da Su ve Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’e 10 günde dev askeri sevkiyat İki ülkenin parmağı var İsrail'e 10 günde dev askeri sevkiyat! İki ülkenin parmağı var
İBB davası yarın devam edecek İmamoğlu’nun tehdidine savcıdan yanıt İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs’a saldırı Avrupa’ya yapılmış sayılır Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs'a saldırı Avrupa'ya yapılmış sayılır
Fenerbahçe-Samsunspor maçının son anlarında kendinden geçti Fenerbahçe-Samsunspor maçının son anlarında kendinden geçti
İran’da milyonlar Mücteba Hameney için sokaklarda İran'da milyonlar Mücteba Hameney için sokaklarda
Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: Füzelerin arkasındaki aklın ve niyetin peşine düşmeliyiz Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: Füzelerin arkasındaki aklın ve niyetin peşine düşmeliyiz

14:13
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim
13:57
Savaşta dengeleri değiştirecek adım Güney Kore’den Orta Doğu’ya taşıdılar
Savaşta dengeleri değiştirecek adım! Güney Kore'den Orta Doğu'ya taşıdılar
13:53
Petrol devinin CEO’sundan ürküten sözler: Dünya için felaket olacak
Petrol devinin CEO'sundan ürküten sözler: Dünya için felaket olacak
13:51
İBB davasında 2. gün İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti
İBB davasında 2. gün! İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti
13:39
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
13:07
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 14:27:16. #.0.4#
SON DAKİKA: Trabzon'da Su ve Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.