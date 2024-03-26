Trabzon\'da taksi şoförünü öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanması başladı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde, taksi şoförü Hüseyin Aslan'ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mustafa Kol'un yargılanmasına başladı.
Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, 30 Haziran 2023'te Sürmene ilçesinde taksi şoförü Hüseyin Aslan'ı öldürdüğü iddiasıyla "kasten adam öldürme" ve "yağma" suçundan tutuklanan Mustafa Kol ile maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.
Sanık Kol, savunmasında, taksici olan maktulü yıllardır tanıdığını, olay günü köyde olan eşini ve çocuklarını almak için aracıyla yola çıktıklarını söyledi.
Köye yaklaştıklarında telefonla aradığı eşinin gelmek istemediğini söyledikten sonra görüntülü arayarak, "Beni o arabaya bindiremezsin, gelme." dediğini savunan Kol, daha sonra köyün muhtarının evinin önüne geldiklerinde araçta beklediklerini ifade etti.
Kol, aracı dere kenarına çekerek beklediklerinde maktulün panik halinde ve sinirli olduğunu ileri sürerek, "Araçtan sigara içmek için çıkmıştım. Hüseyin araçta kaldı. 'Hayırdır, eşim senin aracına biniyordu, şimdi ne oldu?' deyince bana da muhtara da eşime de küfretti. Niye küfrediyorsun deyince 'Sen anlamıyor musun? Eşin arabama binmek istemiyor.' dedi. Hüseyin'i araçtan dışarı çağırınca bana küfretti ve torpidoya doğru eğildi. Korkuyla araca doğru 2-3 el ateş ettim." diye konuştu.
Maktul hareketsiz kalınca araçtan çıkartarak yolun kenarına bıraktığını kaydeden Kol, daha sonra otomobili alarak bölgeden ayrıldığını ancak lastik patlayınca arabayı bırakarak yaya olarak kaçtığını anlattı.
Eşini arayarak birini vurduğunu söylediğini belirten Kol, yaya olarak gittiği köydeki evlerinde bir gece kaldıktan sonra güvenlik güçlerine teslim olduğunu aktardı.
Sanık Kol, maktulün cüzdanını almadığını iddia etti.
Maktulün babası, annesi ve ablası, sanığın cezalandırılmasını talep etti.
Taraf avukatları ve cumhuriyet savcısının beyanlarının ardından mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Sürmene Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Haziran 2023'te, hakkında kayıp ihbarı bulunan kişiyi ararken ilçeye bağlı Küçükdere Mahallesi'nden geçen dere kenarında ceset bulmuş, yapılan incelemede, silahla vurularak öldürülen kişinin Hüseyin Aslan (52) olduğu belirlenmişti.
Aslan'a ait 61 SY 053 plakalı araç, camları kırık halde aynı mahalledeki dere yolunda bulunmuş, olayla ilgili yakalanan Mustafa Kol çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Trabzon'da taksi şoförünü öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanması başladı - Son Dakika
Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, SİBERAY programı kapsamında Gazi Paşa İlkokulu'nda velilere bilgilendirme semineri düzenledi. Siber polisler, 110 kişiyi siber güvenlik, teknoloji bağımlılığı, dijital okuryazarlık ve yasa dışı bahis konularında bilgilendirdi.
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu'nun annesi Biheyecan Komsuoğlu, Ankara'da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Cenazeye ailenin yanı sıra Fenerbahçe Kulübü yöneticileri ve sponsorları da katıldı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan bir uyuşturucu ile mücadele derneğinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayın ardından polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kayseri'de sahte polis kimliği kullanan ve çeşitli suçlardan aranan bir şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda sahte polis kimliği ve fişekler bulundu. Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde bugün akşam ezanı, 19.07'de okunması gereken saatinden 3 dakika önce okundu. Erken okunduğunu fark eden bir kişi ezanı yarıda kesti. Bazı kişiler ezanı duyarak oruçlarını açarken, erken okunduğunu anlayan birçok kişi ise beklemeye devam etti. Olay sosyal medyada da paylaşıldı.
Elazığ'da rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Nijerya uyruklu üniversite öğrenci Saleh Zakar Kurmi'nin cenazesi, ailesinin isteği üzerine Elazığ'da toprağa verildi. Fırat Üniversitesi (FÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Teknolojileri Doktora Programı öğrencisi Kurmi'nin cenaze törenine FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, akademisyenler ve Kurmi'nin arkadaşları katıldı.
Başakşehir'de motosikletli iki şahsın oto tamir dükkanına yaptığı silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla anne veya babasını kaybetmiş çocuklarla iftar yemeğinde bir araya geldi. Vali Doruk, çocuklara umut ve destek mesajları vererek, devletin şefkat elinin her zaman onların üzerinde olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Muş'ta yaptığı konuşmada Türkiye'nin vesayet yapılarıyla mücadele ederek milli iradeyi hakim hale getirdiğini ve önemli reformlara imza attığını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?