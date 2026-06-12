Trabzon'da Tır Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Trabzon'da Tır Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Trabzon\'da Tır Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
12.06.2026 21:07
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Trabzon'da kontrolden çıkan tır devrilip yandı, sürücüsü Hasan Şükrü Gedik yaşamını yitirdi.

Trabzon'da kontrolden çıkarak devrildikten sonra alev alan tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Trabzon-Gümüşhane kara yolunun Maçka ilçesine bağlı Kiremitli Mahallesi mevkisinde, Hasan Şükrü Gedik'in kullandığı 08 ABU 288 plakalı tuğla yüklü tır, kontrolden çıkarak refüje devrildi.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Maçka grup itfaiye amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Ekiplerin yaptığı incelemede, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza sonucu yola saçılan tuğlalar nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, yolun temizlenmesinin ardından yeniden sağlandı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Trabzon, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da Tır Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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