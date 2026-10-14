Trabzon'da toplu taşıma ücretleri arttı, dolmuş 40, otobüs 35 lira oldu - Son Dakika
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Trabzon'da toplu taşıma ücretleri arttı, dolmuş 40, otobüs 35 lira oldu

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Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararıyla toplu taşımada en kısa mesafe dolmuş ücreti 40 lira, belediye otobüsü ücreti 35 lira oldu. Dolmuş ücreti 32 liradan, otobüs ücreti 27 liradan yükselirken yeni tarife 19 Ekim Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin toplu taşıma ücretlerine ilişkin kararıyla en kısa mesafe dolmuş ücreti 40 lira, belediye otobüsü ücreti ise 35 lira oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Meclisi ekim ayı toplantısında, kent genelindeki toplu taşımaların ücret tarifelerinin belirlenmesi maddesi görüşüldü.

Yeni tarifeyle en kısa mesafe dolmuş ücreti 32 liradan 40 liraya, belediye otobüsü ücreti ise 27 liradan 35 liraya yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Biz belediye otobüsü ücretini 32,5 lirada tuttuğumuzda, dolmuş ücretinin 40 lira olduğu bir tabloda aradaki fark açılıyor. Dolmuş esnafımızın talebi ise en az 55 liraydı. Ancak biz bu rakamı gerçekçi bulmadık ve vatandaşımızın yanında durmamız gerektiğini düşündük." ifadelerini kullandı.

Yeni tarifenin 19 Ekim Pazartesi gününden itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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