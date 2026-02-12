Trabzon'da Uluslararası Yarı Maraton - Son Dakika
Trabzon'da Uluslararası Yarı Maraton

12.02.2026 12:03
46. VakıfBank Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'na 41 ülkeden sporcu katılacak, ödül 2 milyon lira.

Trabzon'da 15 Şubat pazar günü bu yıl 46'ncısı düzenlenecek VakıfBank Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'na 41 ülkeden sporcuların katılması bekleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nca organize edilen maratonun, orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla "Koş Dünyaya Nefes Ol" mottosuyla gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, 492 sporcunun katılacağı 21 kilometrelik yarı maraton ve 632 sporcunun yer aldığı 10 kilometrelik koşunun 09.30'da, 1286 kişinin kayıt yaptırdığı 4 kilometrelik halk koşusunun 09.00'da, 526 çocuğun katılacağı 1 kilometrelik çocuk koşusunun ise saat 12.30'da gerçekleştirileceği ifade edildi.

Trabzon'un Kurtuluş Haftası kapsamında masa tenisi ve satranç turnuvalarının da düzenleneceği, organizasyon kapsamında yaklaşık 2 milyon lira para ödülü dağıtılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

