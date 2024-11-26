Trabzon'da Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi

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Trabzon'un Araklı, Maçka ve Yomra ilçelerindeki bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, önceki gün kenti etkileyen yoğun kar yağışı sonrası meydana gelen buzlanma riski nedeniyle Araklı ilçesinde Yeşilyurt İlkokulu ve ortaokulu, Çankaya ilkokulu ve ortaokulu taşıma güzergahlarındaki ve bu bölgelerden gelen ortaöğretim taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Maçka ilçesinde de Hamsiköy, Başar, Yazılıtaş, Bağışlı, Güzelyayla, Güzelce ve Gürgenağaç mahallelerinde eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yomra ilçemizin kırsal mahallelerindeki Çamlıyurt ilkokulu, Maden ortaokulu, Oymalıtepe ilkokulu, Oymalı Şehit Sedat Kaplan Ortaokulu, Özdil ilkokulu ve Özdil İmam-Hatip ortaokullarında 26 Kasım Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmesine İlçe Kaymakamlık komisyonlarınca karar verilmiştir."