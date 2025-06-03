Trabzon'da Yoğun Yağışlar Sonrası Mağduriyetler Yaşanıyor

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, ilçede bugün metrekareye 63 kilogram yağış düştüğünü ve birçok mahallede ciddi mağduriyetler oluştuğunu belirterek, "Yoğun yağışların ardından yıllardır yaşanan sorunların çözümü için hep birlikte bir çalışma başlatmamız lazım" dedi.

Ortahisar Belediye Meclisi haziran ayı oturumlarının ikinci bileşimi, Kaya'nın yönetiminde gerçekleştirildi. Kaya, toplantının başında ilçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış sonrası oluşan duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

İlçe genelinde birçok mahallede şiddetli yağmura bağlı taşkın, su baskını ve heyelanlar oluştuğunu aktaran Kaya, "Meteorolojiden aldığımız bilgilere göre, ilçemizde metrekareye 63 kilogram yağış düştü. Birçok yerde bu sağanak yağışa bağlı olarak su baskınları, taşkınlar, heyelanlar oldu. Çok şükür can kaybımız yok ama birçok yerde mal kayıpları var. Dükkanları su bastı. Fen İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcımız Celal Bey ile birlikte ilk anlardan itibaren vatandaşlarımızın yanında olduk" diye konuştu.

Yoğun yağışların ardından vatandaşların yaşadığı sorunların kalıcı çözümü için çalışma başlatılması gerektiğini kaydeden Kaya, şunları söyledi:

"Hizmet binamız dahil, altyapımızdaki eksikleri yerinde görme olanağı bulduk. Özellikle dilatasyon olduğu noktalarda, sular yoğun biçimde belediye binamıza doldu. Dolayısıyla bu meseleyi bütünüyle ele alıp ne yapmamız gerektiği konusunda hep birlikte hızlı bir çalışma başlatmamız lazım. Büyük mağduriyetlerin yaşandığına bizzat tanıklık ettim. Özellikle Yenicuma'dan akan sular, Cumhuriyet mahallesiyle kesişen noktada insan boyuna ulaşmış, dükkanlar su altında kalmış. Derelere menfez yapılması lazım. 200'lük, 300'lük büzler konmuş, suyun onda birini karşılamaz. Oralarda DSİ'nin hızlıca menfez imalatı yapması lazım. Vatandaşlarımız yıllardır yaşadıkları bu sıkıntıları bir daha yaşamamak adına bizlerden yardım bekliyorlar. Ekiplerimize talimat verdik, arkadaşlarımız oralarda çalışmalar yapacaklar ama bu kolay bir iş değil. Meseleyi nasıl çözebileceğimize ilişkin hep birlikte bir çalışma başlatmamız lazım. Hepimize, şehrimize, hemşehrilerimize geçmiş olsun."

Toplantıda Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Şehircilik Komisyonu'ndan gelen maddelerle ilgili komisyon başkanları tarafından meclise bilgi verildi, ardından maddeler oylanarak kabul edildi.