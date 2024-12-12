Trabzon'daki Döviz Bürosu Soygununda 7 Şüpheli Serbest Bırakıldı

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ŞÜPHELİLER SERBEST KALDI

Trabzon'da bir döviz bürosunda meydana gelen soygunla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye çıkarılan 7 şüpheli, savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden E.D. hakimlikçe serbest bırakılırken, O.T., A.C., H.Y., O.T., İ.A. ve A.Ç. ise yurt dışı çıkış yasağı verilerek adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Şüpheli A.Ç.'ye ayrıca konutu terk etmeme ve yurt dışı çıkış yasağı da konuldu.

390 bin dolar ile 185 bin avro çalınmasına ilişkin soruşturmada; kısa sürede soygunu gerçekleştirip, yurt dışına kaçan yabancı uyruklu şüpheli I.D.'nin, gözaltına alınan bazı şüphelilerden biriyle irtibatlı olduğu öne sürüldü.