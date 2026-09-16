Trabzon'daki K-9 enkaz eğitim sahasında 40 personel ve 70 köpek eğitildi - Son Dakika
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Trabzon'daki K-9 enkaz eğitim sahasında 40 personel ve 70 köpek eğitildi

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki K-9 Parkur Enkaz Eğitim Sahası, farklı illerden itfaiye, AFAD ve arama kurtarma ekiplerinin uygulamalı eğitimlerine ev sahipliği yapıyor. 2025-2026 yıllarında düzenlenen eğitimlere 40 personel ve 70 arama köpeği katıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren K-9 Parkur Enkaz Eğitim Sahası, farklı illerden itfaiye, AFAD ve arama kurtarma ekiplerinin uygulamalı eğitimlerine ev sahipliği yapıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince afet ve acil durumlarda arama kurtarma çalışmalarının daha etkin yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla K-9 eğitimleri gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, eğitimlerde arama köpeklerinin enkaz altındaki canlıları tespit etme kabiliyetlerinin geliştirilmesi, personel ile köpekler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve ekiplerin olası afetlere yönelik operasyonel hazırlık seviyelerinin artırılmasının hedeflendiği vurgulandı.

2025-2026 yıllarında gerçekleştirilen eğitimlere İstanbul, Ankara, Bursa, Malatya, Konya, Aydın ve Kayseri Büyükşehir Belediyelerinin itfaiye ekiplerinin yanı sıra Erzurum, Samsun, Kocaeli ve Rize AFAD ekiplerinin katıldığı bildirildi.

Açıklamada, Antalya AKUT, Sakarya AFAD Gönüllüsü, İstanbul İHH, İstanbul İSKİ ve Trabzon Jandarma ekiplerinin de eğitimlerde yer aldığı belirtilerek, çalışmalara farklı kurumlardan 40 personel ve 70 arama köpeğinin katıldığı aktarıldı.

Eğitimlerin farklı kurumlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımına da imkan sağladığı ifade edilen açıklamada, olası afet ve acil durumlarda hızlı, koordineli ve etkin müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla K-9 Parkur Enkaz Eğitim Sahası'ndaki çalışmaların devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon'daki K-9 enkaz eğitim sahasında 40 personel ve 70 köpek eğitildi - Son Dakika

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