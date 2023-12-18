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Trabzon'daki Uzungöl Kar Yağışıyla Beyaz Örtüyle Kaplandı - Son Dakika
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Trabzon'daki Uzungöl Kar Yağışıyla Beyaz Örtüyle Kaplandı

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki ünlü turizm merkezi Uzungöl, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayan kar yağışı, Uzungöl ve çevresindeki ormanları da etkiledi. Az sayıdaki ziyaretçi, karın tadını çıkardı.

Trabzon\'daki Uzungöl Kar Yağışıyla Beyaz Örtüyle Kaplandı
18.12.2023 - 11:34,  Güncelleme: 11:38
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Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte hava sıcaklıklarının düşmesiyle dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Çaykara ilçesindeki ünlü turizm merkezi Uzungöl'de de akşam başlayan kar yağışı sabaha kadar devam etti. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü Uzungöl'de, kar kalınlığı 5 ila 10 santimetre arasında değişiyor.

Yoğun geçen turizm sezonunun ardından sessiz günler geçiren Uzungöl'e gelen az sayıdaki ziyaretçi, karın tadını çıkardı.

Soğuk havaya rağmen gölün çevresinde yürüyüş yapan ziyaretçiler, seyir terasında vakit geçirdi.

Öte yandan, Uzungöl ve çevresindeki karla kaplı ormanlar dronla görüntülendi.

Kaynak: AA
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Çaykara, Trabzon, Uzungöl, Son Dakika

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