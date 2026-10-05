Trabzon Maçka'da T2 tünelinde alev alan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Trabzon Maçka'da T2 tünelinde alev alan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti

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Trabzon Maçka\'da T2 tünelinde alev alan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti
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Trabzon Maçka'daki T2 tünelinde 61 RA 272 plakalı otomobil, aynı yönde giden beton mikserine çarparak devrildi ve yandı. Yangında otomobildeki sürücü hayatını kaybederken, kaza nedeniyle kapanan yolda temizlik çalışması başlatıldı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde tünelde beton mikserine çarparak devrilen ve yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Gümüşhane-Trabzon istikametindeki T2 tünelinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 61 RA 272 plakalı otomobil, aynı yönde giden beton mikserine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobil kısa süre içerisinde alev aldı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobilde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda ekiplerce temizlik çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Trabzon Maçka'da T2 tünelinde alev alan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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