Trabzon Of ilçesinde muhtarlar için tanışma toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Trabzon Of ilçesinde muhtarlar için tanışma toplantısı düzenlendi

Trabzon Of ilçesinde muhtarlar için tanışma toplantısı düzenlendi

Trabzon'un Of ilçesine bağlı mahallelerin muhtarları için tanışma toplantısı düzenlendi. Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ve diğer ilçe yetkililerinin katıldığı toplantıda, göreve seçilen muhtarlar tebrik edildi ve beş yıl boyunca güzel hizmetler yapacaklarına inanıldığı belirtildi.

18.04.2024 12:43
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Trabzon'un Of ilçesine bağlı mahallelerin muhtarları için tanışma toplantısı düzenlendi.

İlçe sahilindeki bir işletmede organize edilen toplantıya, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Öztürk ve Şevki Saral, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Çapoğlu, Of Muhtarlar Derneği Başkanı Habip Hacımustafaoğlu ve muhtarlar katıldı.

Kaymakam Demirer, göreve seçilen muhtarları tebrik ederek

Belediye Başkanı Sarıalioğlu ise muhtarlarla beş yıl boyunca güzel hizmetler yapacaklarına inandığını belirtti.

Kaynak: AA

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