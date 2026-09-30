Trabzon Of Kaymakamı Akça, İsmail Yıldırım İlkokulu'nda öğretmenlere teşekkür etti - Son Dakika
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Trabzon Of Kaymakamı Akça, İsmail Yıldırım İlkokulu'nda öğretmenlere teşekkür etti

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Trabzon Of Kaymakamı Akça, İsmail Yıldırım İlkokulu\'nda öğretmenlere teşekkür etti
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Trabzon Of Kaymakamı Eşref Akça, İsmail Yıldırım İlkokulu'nu ziyaret ederek öğretmenlerle buluştu, yeni eğitim yılını kutladı, teşekkür etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu ise rehberlik öğretmenlerinin toplantısında rehberlik hizmetlerinin önemini vurguladı.

Trabzon'un Of Kaymakamı Eşref Akça, İsmail Yıldırım İlkokulu'nu ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Okul Müdürü Hikmet Turan ve öğretmenlerle bir araya gelen Akça, yeni eğitim öğretim yılını kutladı.

Öğretmenlerin önemli bir görevi yerine getirdiğini belirten Akça, "Siz değerli öğretmenlerimiz bizim için çok önemlisiniz. Okulunuzda çok güzel bir eğitim ortamı var. Bu anlamda da okul idaresini ve sizleri tebrik ediyorum. Bu zamana kadar yapmış olduğunuz çalışmalar nedeniyle teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum." dedi.

Öte yandan İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu Salonunda düzenlenen, Of Rehberlik ve Araştırma Merkezi Yıl Planlama ve Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Kabahasanoğlu, Of, Hayrat, Dernekpazarı, Çaykara, Sürmene, Köprübaşı ve Araklı ilçesindeki eğitim kurumlarında görevli rehberlik ve psikolojik danışman öğretmenlerin yer aldığı toplantıda, rehberlik hizmetlerinin önemini vurguladı.

Kaynak: AA
İsmail YıldırımTrabzonEğitimGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon Of Kaymakamı Akça, İsmail Yıldırım İlkokulu'nda öğretmenlere teşekkür etti - Son Dakika
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