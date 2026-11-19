(TRABZON)- Ortahisar Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım konforunu ve yol güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla başlattığı yol açma, bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Ortahisar Belediyesi, "87 mahalleye eşit ve adil hizmet" anlayışıyla ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahalle muhtarlarıyla kurulan koordinasyon ile vatandaşlardan gelen talep ve ihtiyaçlara hızla yanıt veriyor.

Belirlenen program dahilinde planlı bir şekilde sahada görev yapan ekipler; sıcak asfalt seriminden kuru beton uygulamasına, kilit parke döşemesinden güvenlik amaçlı taş duvar örmeye kadar geniş bir yelpazede çalışma gerçekleştiriyor. Ekipler, kış ayları gelmeden kronikleşmiş yol sorunlarını çözüme kavuşturmayı hedefliyor.

"VATANDAŞLARIMIZIN ULAŞIM GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZDİR"

Belediye Başkanı Ahmet Kaya, ilçenin her noktasına ayrım gözetmeksizin hizmet götürdüklerini belirterek "Fen İşleri Müdürlüğü'müz sahadaki en önemli yol arkadaşlarımız olan mahalle muhtarlarımızdan gelen her talebi titizlikle değerlendirip programa alıyor. Ortahisarlıların günlük yaşamını kolaylaştırmak, daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat etmelerini sağlamak temel önceliğimizdir. Bu doğrultuda sıcak asfalttan taş duvar imalatına kadar gece gündüz demeden alın teri döken tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, yapılan çalışmaların mahallelerimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.