Trabzon Şalpazarı'nda 19 Eylül Gaziler Günü'nde dart ve masa tenisi etkinliği yapıldı

Trabzon Şalpazarı'nda 19 Eylül Gaziler Günü'nde dart ve masa tenisi etkinliği yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü için İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nce dart ve masa tenisi etkinliği düzenlendi. Gazilerin oynadığı etkinlikte dereceye girenlere ödüllerini Kaymakam İhsan Mert Mutlu verdi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Ayaz günü kutladı.
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla dart ve masa tenisi etkinliği yapıldı.
İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nce düzenlenen etkinliğe katılan gaziler, dart ve masa tenisi oynadı.
İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Ayaz, kahraman gazileri hatırlamak ve ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.
Etkinlikte dereceye giren gazilere ödüllerini Kaymakam İhsan Mert Mutlu verdi.
Kaynak: AA
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