Trabzon Tonya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trabzon Tonya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Trabzon Tonya\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Trabzon'un Tonya ilçesinde yapılan operasyonda, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ile birlikte 5 şarjör ve 899 fişek ele geçirildi. Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

09.02.2024 14:23  Güncelleme: 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Tonya ilçesinde ruhsatsız 2 silah, şarjör ve fişek ele geçildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Amirliğince ilçede belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ile 5 şarjör, 899 fişek ele geçirildi.

Şüpheli hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Operasyon, Trabzon, Tonya, Güvenlik, Suç, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon Tonya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 18:58:20. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzon Tonya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement