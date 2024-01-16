Trabzon\'un Maçka ilçesinde Altındere Vadisi karla kaplandı

Trabzon'un Maçka ilçesinde kar yağışının etkili olduğu Altındere Vadisi beyaza büründü.

Kentte hava sıcaklığının düştüğü son birkaç günde yüksek kesimlerde aralıklarla devam eden kar, Altındere Vadisi'nde de etkili oldu.

Alternatif tatil arayanlara zengin florasının yanı sıra dört mevsim karlı ve sisli dağları, serin suları ve bozulmamış doğasıyla ünlü vadide, kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Manzarasıyla görenleri etkileyen bölgede bulunan şelaleler de karla kaplandı.

Öte yandan kar nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanmaması için Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipler çalışmalarını sürdürüyor.