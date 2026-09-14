Trabzon Valisi Şahin, 39. Ahilik Haftası'nda esnafa başarı diledi - Son Dakika
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Trabzon Valisi Şahin, 39. Ahilik Haftası'nda esnafa başarı diledi

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Trabzon Valisi Tahir Şahin, 14-20 Eylül'de kutlanan 39. Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Şahin, ahiliğin dürüstlük ve dayanışma gibi değerlerin temeli olduğunu belirterek kentteki esnaf ve sanatkarlara başarılı bir çalışma hayatı diledi.

Trabzon Valisi Tahir Şahin, Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, ahiliğin emeği, alın terini ve helal kazancı güzel ahlakla buluşturan, mesleki dayanışma, kardeşlik, yardımlaşma ve toplumsal sorumluluğu esas alan köklü bir değerler sistemi olduğunu belirtti.

Ahilik Teşkilatı'nın Anadolu'da yüzyıllar boyunca ticari ve mesleki hayatın yanı sıra toplumsal güven, dayanışma ve huzurun tesisine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Şahin, bu anlayışın temelinde dürüstlük, güvenilirlik, adalet, emeğe saygı, cömertlik ve tevazu gibi değerlerin bulunduğunu kaydetti.

Şahin, Ahilik geleneğinin temsilcileri olan esnaf ve sanatkarların, emekleri ve mesleki birikimleriyle kentlerin ekonomik ve sosyal hayatına önemli katkı sunduğunu belirtti.

Trabzon'da da esnaf ve sanatkarların ticari hayatın canlı tutulmasının yanı sıra kültür ve toplumsal dayanışma geleneğinin yaşatılmasında önemli rol üstlendiğini aktaran Şahin, Ahilik değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasının ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

Şahin, 14-20 Eylül tarihlerinde kutlanan 39. Ahilik Haftası dolayısıyla esnaf ve sanatkarlara başarılı bir çalışma hayatı diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon Valisi Şahin, 39. Ahilik Haftası'nda esnafa başarı diledi - Son Dakika

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