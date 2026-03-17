Trabzon Valisi Şahin'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı

17.03.2026 12:19
Trabzon Valisi Tahir Şahin, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şahin mesajında, Çanakkale Zaferi'nin, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasına ve yeni bir devletin temellerinin atılmasına vesile olan sonuçları itibarıyla tarihin akışını Türk milletinin kaderini değiştiren çok mühim bir başarı olduğunu söyledi.

Zaferin, Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözü ve başlangıcı olduğuna dikkati çeken Şahin, "Necip milletimizin tarih boyunca kazandığı sayısız başarı ve kahramanlıkların en parlak olanlarındandır. 250 bin şehidimizin ulvi kanlarıyla yazılan bu destan, mazimizin en yüce şeref ve iftihar tablolarından biri olup, alınması ve uygulanması gereken dersleriyle sonraki nesillere adeta mücerret bir öğretmen gibi yol göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Çanakkale ruhunun her daim diri tutulması gerektiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Ecdadımızın içeriden ve dışarıdan gelen her türlü fitneye karşı göstermiş olduğu feraset, basiret, dayanışma, birlik ve beraberlik anlayışı bugün de en büyük güç kaynağımızdır. Her türlü olumsuzluğa rağmen ortaya konulan o eşsiz mücadeleyi örnek alarak, üzerimizde oynanan oyunlara karşı dimdik ve sağlam bir şekilde ayakta durmak zorundayız. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza tarihimizi doğru bir şekilde anlatmalı, onları vatan ve millet şuuruyla donanmış bireyler olarak yetiştirmeliyiz."

Vali Şahin, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bütün şehitlere Cenabı Allahtan rahmet dileyerek gazileri de minnet ve şükranla andığını belirtti.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 12:43:32.
