Trabzon'da serebral palsili (beyin felci) 20 yaşındaki Tunç Genç'in eğitim hayatında zorluk yaşamaması için annesi Yeşim Genç, her gün oğluyla okula gidiyor.

Yeşim ve Birol Genç çiftinin 2006'da 1 kilo 200 gram olarak dünyaya gelen oğulları, üç hafta kuvözde kalarak yaşama tutundu.

Serebral palsi tanısı konulan Tunç Genç, 4 yıl önce Karadeniz Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim almaya başladı.

Servisle okula gelen Tunç'u eğitim hayatında da yalnız bırakmayan annesi, tekerlekli sandalyede oturan oğlunu asansöre bindirerek sınıfına kadar götürüyor.

Oğlu dersteyken kütüphanede kitap okuyup, okul personeliyle sohbet ederek vakit geçiren anne, öğle arasında da yemeğini yediriyor.

"Ben de çalışan gibi oldum"

Anne Yeşim Genç, AA muhabirine, oğlunun insanları seven, sosyal bir kişiliğe sahip olduğunu söyledi.

İlkokul ve ortaokulun ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezinin yönlendirmesiyle 4 yıl önce Karadeniz Özel Eğitim Meslek Okuluna başvurduklarını anlatan Genç, oğlunun bu yıl mezun olacağını ifade etti.

Genç, oğlunun evde yürüteç yardımıyla ayağa kalkabildiğini, güçlükle de olsa birkaç adım atabildiğini ancak sokakta tekerlekli sandalye kullanmak durumunda olduğunu söyledi.

Yeşim Genç, bu yıl okula yaptırılan asansör sayesinde Tunç'un birinci kattaki sınıfına daha kolay ulaşabildiğini belirterek, "Ben de çalışan gibi oldum. Sabah dokuzda geliyor, üçte çıkıyoruz. Çocuğum mutlu olsun o bana yeter, gönlü olsun." dedi.

Öğretmenlerle okula gelmemesi konusunda görüştüğünü ancak yine de oğlunu yalnız bırakamadığını dile getiren Genç, "Buradaki ablalar çok güzel ilgileniyorlar. Hocalarımız da ilgileniyor her şeyle ama ben alıştım buraya. Yardım olsun diye geliyorum." ifadelerini kullandı.

Genç, okula gelmediği zamanlarda aklının sürekli oğlunda kaldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Hem eksiklik hissediyorum hem de 'Acaba öğretmenlere yük oluyor mu, yapabildi mi, inebildi mi, arkadaşlarından geri kaldım mı?' diye düşünüyorum. Evde işim olmadığı için onunla beraber gidiyorum. Bir şeyler yapıyoruz burada. Güzel geçiyor günümüz hatta bazen hasta oluyor, okula gidemiyor, 'Çabuk iyileş Tunç gidelim, ben alıştım oraya.' diyorum."

Yeşim Genç, bilgisayar ve cep telefonunu çok iyi kullanan oğlunun okulunu çok sevdiğini, doktor veya mühendis olmak istediğini vurguladı.

Oğlunun kendisi için dünyadaki her şeyden daha kıymetli olduğunu belirten Genç, "Tunç benim varlığım, her şeyim, bir tanem. Ondan başka bir şeyim yok. Dünyam, varlığım." diye konuştu.

"Annem bu dünyadaki her şeyim benim"

Moda Tasarımı Bölümü 12. sınıf öğrencisi Tunç Genç ise annesinin en büyük destekçisi olduğunu söyledi.

Okulun tiyatro projelerinde de rol aldığını, daha önce engellilerin yaşamını anlatan bir reklam filminde de oynadığını anlatan Genç, okulunu çok sevdiğini vurguladı.

Genç, annesinin okulda ihtiyaçlarını karşıladığını dile getirerek, "Annem bu dünyadaki her şeyim benim. Başka bir şey söylememe gerek yok." dedi.

Hiç pes etmediğini ve elinden geldiğince yüzme gibi spor aktivitelerine katıldığını aktaran Genç, "Hiçbir zaman da pes etmeyeceğim. Sınava girmeyi, sınava girmesem bile bir meslek konusunda kendimi geliştirmeyi ve diploma almayı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Okul müdürü Fazlı Bal da Yeşim Genç'in 4 yıldır oğlunun elini bırakmadan her gün okula getirdiğini vurgulayarak, "Eli öpülesi annelerimizden. Bu anlamda örnek bir şahsiyet. Bizim bir parçamız gibi oldu." şeklinde konuştu.