Trafik Haftası Mesajı

06.05.2026 09:46
Vali Turan, trafik güvenliğinin önemini vurgulayarak kurallara uyulmasını istedi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Turan, mesajında her bireyin yaşamında kara yolu trafiğinin önemli bir yeri bulunduğunu bildirdi.

Trafik güvenliğinin can ve mal güvenliğinin korunması ve toplum düzeninin sağlanması açısından büyük bir önem taşıdığını belirten Turan, bu bilinçle kutlanan Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası, toplumun tüm kesimlerinde trafik kurallarına uyma alışkanlığının geliştirilmesi ve farkındalığın artırılması adına önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

Trafik kazalarının en aza indirilmesinin yalnızca alınan tedbirlerle değil, bireylerin kurallara gösterdiği hassasiyet ve sorumluluk bilinciyle mümkün olduğunu aktaran Turan, mesajında şunları kaydetti:

"Sürücü, yaya ve yolcu olarak hepimize düşen en önemli görev; trafik kurallarına titizlikle uymak, karşılıklı saygı ve anlayış içerisinde hareket ederek trafikte hoşgörü kültürünü yaygınlaştırmaktır. Gelişen teknolojiyle birlikte trafik güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülmekte, denetimlerin etkinliği artırılarak, bilinçlendirme faaliyetleriyle toplumda kalıcı bir farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, trafik kazalarının önlenmesi ve güvenli ulaşımın sağlanması için yürütülen çalışmalar büyük önem arz etmektedir. Unutulmamalıdır ki trafik kuralları hayat kurtarır. Yapılacak küçük bir ihmalin telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabileceği gerçeğinden hareketle, herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi hayati önem taşımaktadır."

Kaynak: AA

