Trafik Kazalarında Düşüş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yılın ilk 4 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre ölümlü kazaların yüzde 17,8, günlük can kayıplarının ise yüzde 10 oranında düşüş gösterdiğini bildirdi.

Çiftçi, "Trafik Haftası" dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, trafiğin sadece araçların değil, hayatların da kesiştiği bir alan olduğunu belirtti.

"Direksiyon başına her geçişimizde, yalnızca kendimizin değil, sevdiklerine kavuşmak isteyen binlerce insanın da sorumluluğunu omuzlarımızda taşırız" ifadesini kullanan Çiftçi, alınan tedbirler, yapılan denetimler ve sahadaki kararlı çalışmalar sonucu trafik güvenliğinde somut bir iyileşme sağlandığını vurguladı.

Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında bir önceki yılın aynı dönemine göre, denetimler yüzde 6,6 artarken, işlem yapılan araç sayısı yüzde 14,1 azalmıştır. Aynı dönemde ölümlü kazalar yüzde 17,8, günlük can kayıpları ise yüzde 10 oranında düşüş göstermiştir. Bu tablo bize şunu açıkça göstermektedir. Kural, hayatı korur. İhmal ise telafisi olmayan sonuçlar doğurur. İçişleri Bakanlığı olarak önceliğimiz, cezalandırmak değil, kazaları önlemek ve can kayıplarını en aza indirmektir. Bu doğrultuda denetimlerimizi artırıyor, bilinçlendirme çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.

Trafikte her sürüş sadece bir yolculuk değil, aynı zamanda bir imtihandır. Bu nedenle acele yerine teenniyi, öfke yerine sabrı, dikkatsizlik yerine sorumluluğu tercih etmek, sadece bir kural değil, aynı zamanda vicdani bir yükümlülüktür. Temennimiz odur ki yollarımızın güvenle, yolculuklarımızın selametle tamamlandığı, hiçbir haneye acının uğramadığı bir düzeni hep birlikte tesis edelim. Rabb'im tüm vatandaşlarımızı kazadan, beladan muhafaza eylesin."