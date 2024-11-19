Trafikte Dikkat: Yol Çalışmaları Devam Ediyor

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Akyazı Kavşağı ayrımı ve katılım kolları ile gişe sahasında 25 Kasım'a kadar üstyapı yenileme çalışmaları yapılacak. Bu nedenle D-100 devlet yolundan otoyola giriş ve buradan çıkış noktaları trafiğe kapatılacak.

TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması sebebiyle Adana- Ceyhan istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka-Hendek kavşakları 12-13. kilometrelerinde İstanbul istikametindeki üstyapı onarım çalışması dolayısıyla ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bursa- Karacabey ayrımı-Orhaneli- Harmancık yolunun 26-27 ve 83-84. kilometrelerinde 10.00-16.00 saatlerinde toprak işleri ve köprü çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle yol kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Trabzon- Gümüşhane il sınırı-Gümüşhane yolunun 28-30. kilometrelerinde Harşit-7 Köprüsü'ndeki derz onarım çalışması sebebiyle bölünmüş yolun Gümüşhane-Trabzon yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten gidiş-geliş şeklinde devam ediyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Pınarbaşı-Otoyol Ayrım kavşakları 4-6. kilometrelerinde aydınlatma direklerinin demontaj-montaj çalışmaları dolayısıyla 23.00-05.00 saatlerinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşıma sağ şeritlerden izin verilecek.

Samsun-Çarşamba- Terme yolunun 22-23. kilometrelerinde üst geçit çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım sağ şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Aksaray- Ortaköy yolunun 15-16 ve 20-25. kilometrelerindeki (Seksenuşağı ile Yıldırımlar köyleri arası) yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor.