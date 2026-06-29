Traktör Devrildi, Muhtar Hastaneye Kaldırıldı

SAMSUN'un Ladik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan mahalle muhtarı Mustafa Büyük (45), ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Samsun'un Ladik ilçesi Daldere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Daldere Mahalle Muhtarı Mustafa Büyük idaresindeki 55 ZA 372 plakalı traktör, tarlada devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Büyük için ambulans helikopter talep edildi. Tarlaya inen Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, Mustafa Büyük'ü alarak Samsun Şehir Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan Mustafa Büyük'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.