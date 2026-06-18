Traktör-Kamyon Kazasında 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Traktör-Kamyon Kazasında 1 Ölü, 2 Yaralı

Traktör-Kamyon Kazasında 1 Ölü, 2 Yaralı
18.06.2026 09:12
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde traktör ile kamyonun çarpışmasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde traktör ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Halit D. (45) idaresindeki 06 BVL 368 plakalı kamyon, Boğazkale-Sungurlu kara yolunun 14. kilometresinde, aynı yönde seyreden Enes Y'nin kullandığı 19 EE 552 plakalı traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle traktörden düşerek römorkun altında kalan Hacı Y. (75) olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Enes Y. ile torunu Ferhat Y. yaralandı.

Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, doktorların müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hacı Y'nin cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat çift yönlü ulaşıma kapanan kara yolu, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.

Kaynak: AA

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