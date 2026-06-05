Traktör Lastiği Patladı: 2 İşçi Yaralı - Son Dakika
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Traktör Lastiği Patladı: 2 İşçi Yaralı

05.06.2026 19:56
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Siirt'te traktör lastiğinin patlaması sonucu 2 işçi yaralandı, o anlar güvenlik kamerasında.

HAVA BASILAN TRAKTÖR LASTİĞİ PATLADI, 2 İŞÇİNİN YARALANDIĞI O ANLAR KAMERADA

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde hava basılan traktör lastiğinin patlaması soncu 2 işçi yaralandı. İşçilerin patlamanın etkisiyle savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Kurtalan ilçe merkezinde bulunan bir oto lastik dükkanında meydana geldi. Lastikçiye getirilen kamyonetin kasasındaki bir traktöre ait yedek lastik, hava basıldığı sırada patladı. Olayda 2 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

OLAY ANI KAMERADA

Lastiğin patlaması ve işçilerin yaralanması, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kaydında, işçilerin lastiğe hava bastığı sırada meydana gelen patlamayla birlikte havaya savrulduğu, çevrede bulunanların ise panikle yardıma koştuğu görüldü.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Siirt, Yaşam, Son Dakika

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