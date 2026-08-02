Traktörle Tartışma: Ağır Yaralı

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde 2 aile arasında çıkan tartışma sırasında Nusret D., karşı tarafın üzerine traktör sürdü. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Erkenek Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında hayvan otlatma nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada taraflardan Nusret D., bindiği traktörü karşı tarafın üzerine sürdü. Olaya müdahale etmek isteyen köy koruyucusu Adem K., traktörün üstünden düşerek ağır yaralandı. Yaşanan olay bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayda alınırken, ağır yaralanan Adem K. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma, olaya ilişkin inceleme başlattı.