Küçükçekmece'de Yaz Kursu Taşıyan Araç Kaza Yaptı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Yaz Kursu Taşıyan Araç Kaza Yaptı

Küçükçekmece\'de Yaz Kursu Taşıyan Araç Kaza Yaptı
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E5'teki kazada, yaz kursuna giden 12 çocuk ve şoför yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Küçükçekmece E5'te yaz kursuna giden çocukları taşıyan ticari araç, yol ayrımında önce bariyerlere ardından direğe çarptı. Aracın bariyerlerin üzerine çıktığı feci kazada can pazarı yaşanırken, 12 çocuk ve şoför yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Küçükçekmece Sefaköy E5 Edirne istikametinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 HAU 406 plakalı ticari araç, yol ayrımında önce bariyerlere ardından üzerinde yön levhasının bulunduğu direğe çarptı. Yaz kursuna giden çocukları taşıyan aracın bariyerin üzerine çıktığı feci kazada ortalık adeta savaş alanına döndü. Çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada şoför ve araçta bulunan 12 çocuk yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Trafik kontrollü olarak sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik kaza yapan aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Küçükçekmece, Acil Durum, 3. Sayfa, Çocuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de Yaz Kursu Taşıyan Araç Kaza Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de Yaz Kursu Taşıyan Araç Kaza Yaptı - Son Dakika
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