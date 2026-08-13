SPK 3 şirketin bedelsiz sermaye artırımını onayladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

SPK 3 şirketin bedelsiz sermaye artırımını onayladı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sermaye Piyasası Kurulu, Akfen, SDT ve Orge'nin bedelsiz sermaye artırımı ile birçok şirketin borçlanma aracı ihracına izin verdi. Ayrıca, bir fon kuruluşu onaylandı ve bazı kişi/sitelere yaptırım uygulandı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 3 şirketin sermaye artırımına onay verdi.

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ'nin 3 milyar 182 milyon 920 bin 390 liralık, SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri AŞ'nin 580 milyon liralık ve Orge Enerji Elektrik AŞ'nin 320 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

Arsan Varlık Yönetim AŞ'nin 1 milyar 400 milyon liralık, AG Anadolu Grubu Holding AŞ'nin 4 milyar 500 milyon liralık, Normfeed Su Ürünleri Yem Sanayi Ticaret AŞ'nin 300 milyon liralık, Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ve Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 2 milyar liralık borçlanma aracı ihraç başvurularına izin verildi.

Osmanlı Portföy Değer Temalı 25 Endeksi Hisse Senedi Yoğun (TL) Borsa Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin veren Kurul, katılma paylarının halka arzına ilişkin izahnamenin onaylanması talebini olumlu karşıladı.

Kurul, ayrıca Freedom Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin işlem aracılığı, portföy aracılığı, yatırım danışmanlığı ve sınırlı saklama faaliyetlerinde bulunmak üzere geniş yetkili aracı kurum statüsünde faaliyete geçme başvurusunu uygun buldu.

Yapılan inceleme sonucunda 3 tüzel kişiye toplamda 26 milyon 75 bin 654 liralık idari para cezası uygulayan SPK, 2 gerçek kişi ile 2 internet sitesinin içerik sağlayıcıları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SPK 3 şirketin bedelsiz sermaye artırımını onayladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
600 metrelik uçurumda tehlikeli hasat Kilosu 15 bin liradan satılıyor 600 metrelik uçurumda tehlikeli hasat! Kilosu 15 bin liradan satılıyor
Çerkezköy’de 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti Çerkezköy'de 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti
Koyun sürüsüne otomobil çarptı Çok sayıda hayvan telef oldu Koyun sürüsüne otomobil çarptı! Çok sayıda hayvan telef oldu
Terörsüz Türkiye sonrası kritik adım DEM Parti ve Yeni Parti’nin istediği oluyor Terörsüz Türkiye sonrası kritik adım! DEM Parti ve Yeni Parti'nin istediği oluyor
Öcalan’ın aile ziyaretindeki masadaki kutuların sırrı ortaya çıktı Öcalan'ın aile ziyaretindeki masadaki kutuların sırrı ortaya çıktı
Binlerce kişi Perseid meteor yağmurunu izlemek için akın etti Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüdüler Binlerce kişi Perseid meteor yağmurunu izlemek için akın etti! Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüdüler

23:45
Gaziantep’te mide bulandıran iddia infial yarattı: Özel gereksinimli genç kızı istismar mı edildi
Gaziantep'te mide bulandıran iddia infial yarattı: Özel gereksinimli genç kızı istismar mı edildi?
22:41
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail adım atmazsa radikal adımlar atarız
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail adım atmazsa radikal adımlar atarız
21:56
CHP Milletvekili Yazgan’ın darbedildiği iddia edilen kavgada 3 şüpheli serbest bırakıldı
CHP Milletvekili Yazgan'ın darbedildiği iddia edilen kavgada 3 şüpheli serbest bırakıldı
21:53
Kara Kartal pençeyi vurdu Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi’nde Play Off Turu’na yükseldi
Kara Kartal pençeyi vurdu! Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Play Off Turu’na yükseldi
21:49
“15 yaşındaki kız çocuğu temizlik için gittiği evde tecavüze uğradı“ iddiası Davaya bakanlık da müdahil olacak
"15 yaşındaki kız çocuğu temizlik için gittiği evde tecavüze uğradı" iddiası! Davaya bakanlık da müdahil olacak
21:18
Mansur Yavaş İYİ Parti’ye mi geçiyor Açıklamalar peş peşe geldi
Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 03:10:50. #7.13#
SON DAKİKA: SPK 3 şirketin bedelsiz sermaye artırımını onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.